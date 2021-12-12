Эксперт заявил, что прививание назальной вакциной от COVID-19 не стоит делать вне больниц

НОВОСИБИРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Первые пункты для прививания назальной вакциной от COVID-19, клинические исследования которой ведутся в России, не стоит организовывать в аэропортах и торговых центрах, поскольку у привившихся возможна аллергическая реакция, и может понадобиться помощь медиков. Об этом сообщил ТАСС вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета и бывший замдиректора по научной работе государственного научного центра "Вектор" Сергей Нетесов.

"Организовать пункты вакцинации назальной вакциной в аэропортах и торговых центрах проще, но я бы это делал на первых порах только в медицинских учреждениях. Дело в том, что вероятность возникновения аллергической реакции на такую вакцину имеется, она невелика, но желательно, чтобы человек после этого посидел рядом с кабинетом врача. У врачей есть специальные наборы противоаллергических препаратов, которые действуют буквально через минуту-две, что иногда бывает очень нужно", - сказал вирусолог.

Он считает, что когда будет накоплен опыт в рамках испытаний, тогда и можно будет подумать о вакцинации в торговых центрах.

Эксперт отметил, что при использовании назальной вакцины важно, чтобы она попала на слизистую оболочку в носовой полости. При этом, по словам Нетесова, существует ненулевая вероятность того, что прививаемый при заложенности носа высморкается после впрыскивания, и вакцина не достигнет места своего назначения.

В октябре Минздрав России выдал центру имени Н. Ф. Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса в виде назального спрея. По словам Гинцбурга, данная вакцина не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней как еще один барьер на пути инфекции.