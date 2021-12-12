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В 13 районах Сахалинской области объявили экстренное предупреждение из-за снега

Скорость ветра достигнет 24 м/с

ТАСС, 12 декабря. Спасатели объявили экстренное предупреждение в 13 районах Сахалинской области, где в понедельник прогнозируется снег и ветер до 24 м/с. Об этом сообщается в воскресенье на сайте территориального управления МЧС.

"13 декабря на территории Александровск-Сахалинского района, Смирныховского, Поронайского, Углегорского, Макаровского, Томаринского, Долинского, Холмского, Невельского, Корсаковского, Анивского и Поронайского районов, прогнозируется снег местами сильный, ветер 11-16 м/ с, на побережьях 19-24 м/с. Также 13 декабря 2021 года на территории Южно-Курильского, Курильского районах прогнозируются осадки, ветер 19-24 м/с, во второй половине дня 25-28 м/с. В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию", - говорится в сообщении.

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