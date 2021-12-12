Аккаунт в Twitter премьера Индии Моди взломали

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 декабря. /ТАСС/ Страница премьер-министра Индии в Twitter была взломана рано утром в воскресенье и на ней было размещено фальшивое сообщение, что Индия якобы признала криптовалюту биткойн платежным средством. Как сообщает канцелярия индийского премьера, это сообщение находилось на странице "очень короткое время" и в настоящее время управление аккаунтом Нарендры Моди восстановлено.

"Учетная запись в Twitter Нарендры Моди была на очень короткое время нарушена. О проблеме было сообщено в Twitter и аккаунт был восстановлен", - говорится в распространенной в воскресенье информации канцелярии премьера.

За то время, когда аккаунт был взломан, на нем был размещен ложный твит, в котором говорилось, что Индия якобы официально приняла биткойн в качестве законного платежного средства, и что страна закупила цифровую валюту, которую она будет распространять среди граждан.

Twitter индийского премьера имеет 73,4 млн подписчиков. Поэтому ложная информация быстро разлетелась по соцсетям.

В минувшую пятницу Моди, выступая на организованном США "Саммите за демократию" в виртуальном формате, призвал к разработке общемировых норм для использования криптовалют.

Законопроект о криптовалюте и регулировании официальной цифровой валюты должен быть рассмотрен парламентом Индии в ближайшее время. По информации нижней палаты парламента, документ предусматривает запрет всех частных криптовалют в Индии. Однако законопроект допускает определенные исключения для продвижения технологии, лежащей в основе криптовалюты и ее использования.