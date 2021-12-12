Соотечественники на Кубе считают важным привлечение молодежи к культурным программам

ГАВАНА, 12 декабря. /ТАСС/. Участники конференции проживающих на Кубе российских соотечественников, прошедшей в субботу в гаванском Музее Революции, отметили необходимость поддержки преподавания русского языка на острове и привлечения местной молодежи к культурным и образовательным проектам.

В мероприятии приняли участие представители русскоязычной диаспоры из разных провинций карибской страны, посол РФ на Кубе Андрей Гуськов, генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе, представитель Россотрудничества на острове Инна Четий, а также председатель координационного совета Руслан Рейес. Соотечественники из регионов Кубы представили доклады о проделанной в 2021 году работе и участии в мероприятиях в России. Они выступили с предложениями, в частности, о переводе и периодическом показе российских фильмов и уроков русского языка кубинской публике, об организации культурных мероприятий и выставок для молодежи и активной работе в социальных сетях. По их мнению, такой формат "зачастую является наиболее действенным способом заинтересовать обычных людей и показать культуру и реалии России".

По окончании конференции на территории Музея Революции была открыта фотовыставка "Золотое кольцо России" и состоялся концерт. Перед публикой выступили российские и кубинские артисты, исполнившие песни на русском и испанском языках.