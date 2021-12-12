Строительство казачьего кадетского корпуса начнется на Ставрополье до конца 2021 года

ПЯТИГОРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Строительство крупнейшего в России казачьего кадетского корпуса начнется в Ставропольском крае до конца 2021 года. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском округе Юрий Чайка.

"Казачий корпус - уже в декабре этого года будем закладывать первый камень [в начало строительства]. Корпус будет самым большим не только на Северном Кавказе, но и в целом в России. Он также будет вторым в стране, который строится с нуля. Сейчас в России 28 казачьих кадетских корпусов, они все находятся в приспособленных помещениях", - сказал он в ходе итогового заседания межрегионального клуба лидеров "Будущее Кавказа" в Пятигорске.

Строительство казачьего кадетского корпуса запланировано в районе станицы Ессентукской (Ставропольский край). Учреждение сможет принять более 300 воспитанников. На строительство выделено 650 млн рублей из федерального бюджета. Чайка ранее отмечал, что без создания на Северном Кавказе своего казачьего кадетского корпуса государственное становление и духовно-нравственное воспитание казаков невозможно.

Образовательный проект "Межрегиональный клуб лидеров "Будущее Кавказа" реализуется Ассоциацией студентов вузов Северного Кавказа во взаимодействии с аппаратом полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе и при поддержке Фонда президентских грантов. Инициатива направлена на консолидацию победителей конкурсов платформы АНО "Россия - страна возможностей", региональных кадровых отборов, молодежных форумных кампаний.