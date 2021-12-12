На "Ленфильме" представят фильм ученика Сокурова об исчезающем малочисленном народе водь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Предпремьерный показ фильма о малочисленном народе водь, проживающем в Ленинградской области, состоится в воскресенье на киностудии "Ленфильм" в Санкт-Петербурге. Художественным руководителем картины выступил Александр Сокуров, режиссером - его ученик Никита Добрынин, сообщил ТАСС координатор проекта "Народ земли", директор межрегиональной общественной организации "Центр поддержки общественных инициатив" Алексей Кравченко.

"Фильм - это часть проекта "Народ земли", посвященного народу водь. Основной элемент проекта - это сказки народа. Сокуров выступает в роли художественного руководителя фильма. А режиссер - Никита Добрынин, это его ученик. У нас была задумка показать [нынешнее] состояние народа, и его культурную составляющую интерпретировать через фольклор, а именно - через водские народные сказки", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, "предполагается, что этот фильм - единственная пока документальная работа о народе водь", так как до этого были в основном телесюжеты в формате интервью. Зрителям на "Ленфильме" покажут черновую версию фильма, он получил название "Тише Води". Проект реализуется в том числе на средства гранта губернатора Ленинградской области. Часть финансирования на его создание, по словам Кравченко, выделил фонд поддержки кинематографа "Пример интонации" (фонд Александра Сокурова).

Проект "Народ земли" запустили 21 февраля, в международный День родного языка, рассказал Кравченко. "Первым этапом проекта стала экранизация водской сказки "Юрчи и змеюк", которую создали режиссер Марк Бырдин и продюсер Мария Брумберг. После этой работы мы поняли, что тему с водским фольклором нужно как-то масштабировать", - отметил координатор проекта. По его словам, основная задача проекта состоит в "интерпретации именно водских сказок в каком-то более современном их прочтении, чтобы они были понятны и доступны более широкому кругу людей".

"Впервые с водским фольклором нас познакомила этнограф Ольга Игоревна Конькова, которая собрала и опубликовала сборник о мифах и легендах водского народа, где было опубликовано 13 водских сказок. В свое время они передавались только из уст в уста, но некоторые из них удалось записать и сохранить в архивах - она их перевела и опубликовала. Сказки - текстовые, наша задача - их художественно переосмыслить и с помощью художников, творческих людей их представить в новом виде", - пояснил собеседник агентства.

До конца года в рамках проекта планируется представить макет сборника водских сказок с иллюстрациями художника Валериуса и открыть выставку его работ по мотивам народных произведений. В дальнейшем, по словам Кравченко, предполагается сотрудничество с музыкантами и создание спектаклей.