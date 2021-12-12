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Пандемия COVID-19

Эксперты считают, что вакцина от Pfizer в 32 раза менее эффективна против омикрон-штамма

Участники эксперимента также заявили, что вакцины по-прежнему способны защищать людей от тяжелых последствий заболевания ковидом и смертельного исхода
© EPA-EFE/LUONG THAI LINH

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 12 декабря. /ТАСС/. Вакцина консорциума в составе компаний Pfizer и BioNTech показала в 32 раза меньшую эффективность против омикрон-штамма по сравнению с первоначальным вариантом коронавируса. К такому выводу пришла группа ученых из Университета Гонконга и Китайского университета Гонконга.

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"Мы видим, что у большинства людей [после двух доз данной прививки] был высокий уровень противовирусной активности против исходного варианта Sars-CoV-2, однако эта способность была значительно - в 32 раза или более - снижена против омикрон-разновидности", - приводит в воскресенье газета South China Morning Post высказывание профессора медицинского факультета Университета Гонконга Малика Пейриса.

В скором времени эта же группа ученых намерена представить результаты исследования в отношении эффективности против омикрон-штамма другой доступной в Гонконге вакцины производства китайской компании Sinovac. Однако этот препарат изначально считается гораздо менее эффективным с точки зрения уровня выработки антител по сравнению с вакциной от Pfizer и BioNTech.

Вместе с тем участники эксперимента подчеркнули, что вакцины по-прежнему способны защищать людей от тяжелых последствий заболевания ковидом и смертельного исхода.

1 декабря гонконгские ученые первыми в Азии успешно выделили омикрон-штамм коронавируса из клинических образцов.

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