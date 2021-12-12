В России выявили более 10 млн заразившихся коронавирусом с начала пандемии

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 29 929, впервые с 13 октября оно оказалось менее 30 тыс. Общее количество инфицированных увеличилось до 10 016 896, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, опубликованных в воскресенье.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,3%.

В частности, новые 2 040 случаев заражения были выявлены в Московской области, 2 012 - в Санкт-Петербурге, 736 - в Краснодарском крае, 717 - в Самарской области, 679 - в Пермском крае.

В настоящее время в России продолжают лечение 986 058 человек.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 31 391. Всего уже выздоровели 8 741 355 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 87,3% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки вылечились 2 123 пациента в Московской области, 1 283 - в Санкт-Петербурге, 825 - в Омской области, 807 - в Челябинской области, 756 - в Ростовской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 132 против 1 171 днем ранее, это минимум с 27 октября. Всего с начала пандемии умерли 289 483 пациента.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составляет 2,89%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 63 летальных случая в Санкт-Петербурге, 53 - в Московской области, 46 - в Воронежской области, по 37 - в Волгоградской области и Красноярском крае.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 862 против 3 140 днем ранее. Всего с начала пандемии выявили 1 984 378 случаев заражения.

В относительном выражении прирост составил 0,14%.

Число летальных исходов в Москве возросло на 88 против 86 днем ранее, до 35 298, следует из данных штаба.

Были выписаны по выздоровлению 3 494 пациента за сутки, за все время вылечились 1 812 568. В настоящее время в столице продолжают лечение 136 512 человек.