Коэффициент распространения коронавируса в России уже почти месяц держится ниже 1

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье поднялся до отметки 0,96, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба. При этом с 14 ноября его значение ни разу не превышало 1.

Показатель оказался больше единицы только в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся - Москве, где он составил 1,03.

В Ростовской области индикатор равен ровно 1, в Пермском крае - 0,99, в Свердловской области - 0,98, в Красноярском крае - 0,95, в Воронежской области - 0,91. В Петербурге и Самарской области коэффициент поднялся до 0,9, в Нижегородской области он опустился до 0,88, что стало минимумом с 28 августа, в Подмосковье увеличился до 0,86.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.