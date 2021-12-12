Путин поздравил профессорско-преподавательский состав МГЮА с 90-летием создания вуза

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил профессорско-преподавательский состав, студентов, аспирантов и выпускников Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) с 90-летием создания вуза. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"За прошедшие годы ваш университет прошел большой, впечатляющий путь от Центральных заочных курсов советского права до одного из ведущих юридических вузов страны, крупного исследовательского центра", - приводятся в телеграмме слова президента.

Глава государства отметил, что благодаря глубоким знаниям выпускники университета успешно работают в органах власти, на научном, педагогическом, законотворческом поприще, в бизнес-структурах. Профессора и преподаватели МГЮА являются профессионалами высочайшего класса, сумевшими привить студентам искреннюю любовь к избранному делу, подчеркнул президент.

Путин отметил важность сохранения университетом традиций предшественников и вместе с тем освоение передовых методик, внедрение инновационных обучающих программ, а также расширение горизонтов регионального и международного гуманитарного сотрудничества.

МГЮА имени О. Е. Кутафина ведет свою историю с 1931 года, когда были образованы Центральные заочные курсы советского права. После укрупнения и нескольких переименований они превратились во Всесоюзный юридический заочный институт (ВЮЗИ). В 1990 году вуз преобразован в Московский юридический институт, а в 1993 году он получил статус академии.