Якутская телебашня засияла цветами триколора в День Конституции

ЯКУТСК, 12 декабря. /ТАСС/. Телебашня в Якутске в честь Дня Конституции в воскресенье засияла цветами триколора, сообщили в пресс-службе Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).

"В воскресенье филиал РТРС (Российской телевизионной радиовещательной сети) "Радиотелевизионный передающий центр Республики Саха (Якутия)" включил архитектурно-художественную подсветку телебашни в цветах российского флага в Якутске", - сказали в министерстве.

Подсветка будет включена с 17:00 (11:00 мск) до 20:00 (14:00 мск).

Российская конституция была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, а с 1994 года этот день является государственным праздником.

Якутская телебашня является седьмой по высоте телебашней в России и самой высокой телебашней в Сибири, а также самой высокой конструкцией, стоящей на вечной мерзлоте.