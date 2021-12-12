В Москве наблюдается редкая для Центральной России изморозь

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Редкая для Центральной России изморозь образовалась в Москве. Об этом в воскресенье сообщил в Instagram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В столице в условиях мороза (минус 13), относительно высокой влажности воздуха (90%) и слабого ветра (1 м/с) наблюдается [такой] удивительно красивый и довольно редкий для Центральной России (не чаще 1-2 раз в месяц) вариант осадков, как изморозь!" - написал он.

Изморозь представляет собой кристаллические или зернистые отложения льда на тонких и длинных предметах (ветвях деревьев и кустарников, проводах). Она образуется в результате десублимации водяного пара при температуре воздуха ниже минус 10 градусов. Чаще всего отложение изморози происходит в течение нескольких часов ночью и утром, а днем она постепенно осыпается под воздействием солнечных лучей. В облачную погоду и в тени изморозь может сохраняться в течение всего дня, рассказал синоптик.

Тишковец предупредил, что изморозь может быть сильной и полностью покрыть деревья и линии электропередач. "Чаще всего слои первой изморози не превышают по толщине 1 см, но кристаллы могут нарастать, образуя внушительную бахрому до 1 м в длину", - добавил он, отметив, что в регионах с суровыми климатическими условиями это явление нередко становится причиной аварий. Проблема особенно актуальна для Сибири, где кристаллический лед повреждает коммуникации и линии электропередач.