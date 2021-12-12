В Британии прогнозируют до 75 тыс. смертей из-за омикрон-штамма коронавируса к апрелю

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Прогнозы британских ученых показывают, что из-за распространения омикрон-штамма коронавируса в ближайшие пять месяцев в Англии могут умереть до 75 тыс. человек, если не ужесточать ограничительные меры зимой. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на исследование экспертов Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM).

Согласно наиболее оптимистичному прогнозу специалистов, которые входят в состав научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям при британском кабинете министров, к апрелю 2022 года в стране зафиксируют не менее 25 тыс. летальных исходов из-за штамма "омикрон", а всего госпитализированы будут около 175 тыс. пациентов, при этом на пике заболеваемости больницы будут принимать более 2 тыс. инфицированных ежедневно.

"Никто не хочет снова возвращаться к локдауну, но серьезные меры по борьбе с коронавирусом могут потребоваться для того, чтобы не допустить перегруженности Национальной службы здравоохранения, если омикрон-штамм окажется более заразным, чем вариант "дельта", а действующие вакцины не смогут исключить заражение", - сказала математик Розанна Барнард из LSHTM.

В пятницу Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании проинформировало, что в том случае, если скорость распространения омикрон-штамма сохранится на нынешнем уровне, то к концу года в стране будет выявлено около 1 млн случаев заражения. При этом уже к середине декабря штамм "омикрон" может стать доминирующим в Соединенном Королевстве.

Как отметили в ведомстве, борьба с омикрон-штаммом осложняется тем, что активно применяемые в стране вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера, а также шведско-британского производителя AstraZeneca обеспечивают "гораздо меньший" уровень защиты от новой разновидности коронавируса в сравнении с дельта-штаммом. В то же время медицинские власти Соединенного Королевства подчеркнули, что бустерная доза вакцины от коронавируса "значительно повышает" эффективность препаратов, обеспечивая пациентов защитой от заражения с вероятностью 70-75%.

В настоящий момент в Великобритании обнаружено 1 898 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, из которых 633 были выявлены за последние сутки. При этом 9 декабря глава британского Минздрава Саджид Джавид указал, что в реальности этот показатель может уже достигать 10 тыс. случаев.

Новые ограничения

На фоне распространения омикрон-штамма правительство Великобритании ужесточило коронавирусные ограничения. Работодателям рекомендовано вернуть сотрудников на удаленную работу с начала следующей недели, ношение масок вновь станет обязательным в большинстве закрытых помещений. Кроме того, впервые будет введено обязательное требование демонстрировать электронное свидетельство о полной вакцинации при посещении некоторых массовых мероприятий и ночных клубов.