Кириенко сообщил, что для выпускников мастерской "Сенеж" появится система стажировок

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Выпускники образовательной программы мастерской управления "Сенеж" получат возможность поучаствовать в системе стажировок. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на встрече со слушателями программы, об этом сообщила пресс-служба платформы "Россия - страна возможностей".

"Сергей Кириенко отметил дефицит специалистов, которые умеют грамотно выстраивать коммуникации, прежде всего персонифицированные. Такие кадры востребованы и государством, и бизнесом, и общественным сектором. Он отметил, что для выпускников программы будет предусмотрена система стажировок, в том числе в регионах, также выпускников программы будут рекомендовать работодателям", - сообщила пресс-служба.

Кириенко рассказал, что стажировки могут проходить в центрах управления регионами АНО "Диалог", региональных администрациях. "Мы договорились, что при "Мастерской новых медиа" будет сформирован центр поддержания коммуникации и взаимодействия. Наличие такой сетки взаимодействия является важным конкурентным преимуществом, это точно работающая история. И мы в рамках сформированной сетки и системы коммуникации будем давать весь набор информации о проектах, которые идут у нас", - отметил он.

Первый заместитель руководителя Администрации президента также высоко оценил результаты "Мастерской новых медиа" и заявил о важности продолжения программы. "С нашей точки зрения, все получилось. Хорошие, интересные, талантливые люди пришли на эту программу обучения. Мы вам признательны за систему обратной связи по всем лекторам и мастерам-наставникам. Это вообще принцип мастерской управления "Сенеж": здесь оценки выставляются любому выступающему, какого бы ранга он ни был. <...> Пространство происходящих событий будет расширяться, возможности будут нарастать, и мы будем держать вас в курсе всех этих событий, чтобы была возможность определиться, куда вы хотите включиться, куда хотите попробовать пойти работать", - отметил он.

Кириенко поблагодарил мастеров программы и отметил, что некоторые из них рассказали, что поддержали ряд выпускников, предложив им совместную работу или проекты. По направлению "Стратегические коммуникации" мастерами стали официальный представитель МИД России Мария Захарова, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и президент коммуникационного холдинга "ГРУППА ИМА" Андрей Гнатюк. Мастера направления "Медиакоммуникации" - редакционный директор News Media Арам Габрелянов, главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев.

"Мастерская новых медиа" ориентирована на подготовку и создание сообщества эффективных "цифровых" специалистов в сфере PR и в новых медиа, которые смогут эффективно работать в новом информационном пространстве с использованием самых современных инструментов и средств.