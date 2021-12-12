Реконструкцию полосы в аэропорту Архангельска завершат в 2024 году

АРХАНГЕЛЬСК, 12 декабря. /ТАСС/. Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Архангельска завершится в 2024 году, сообщил в воскресенье в ходе прямой линии губернатор области Александр Цыбульский.

"До 2024 года мы должны заменить всю взлетно-посадочную полосу", - сказал он.

Глава региона отметил, что работы по реконструкции полосы планируется начать в 2022 году. Кроме того, в настоящее время рассматриваются варианты реконструкции аэровокзального комплекса, возможное привлечение частных инвесторов.

В аэропорту выполнены работы по обновлению фасадов комплекса действующих зданий, благоустройству привокзальной площади и организации парковочных мест. Стоимость реконструкции аэропортового комплекса составляет 4,4 млрд рублей, работы ведутся за счет средств федерального бюджета.

Распоряжением правительства РФ утвержден комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, в который вошел проект реконструкции аэропорта Архангельска.