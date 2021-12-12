Путин рассказал, как подрабатывал извозом на своей "Волге" в начале 1990-х

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в начале 1990-х годов преодолевал трудности, "как и все", и подрабатывал частным извозом на своей "Волге".

"Ну как все", - ответил президент в интервью для фильма "Россия. Новейшая история" на телеканале "Россия-1" на вопрос, как ему приходилось преодолевать трудные времена.

"Жил как все, но иногда приходилось подрабатывать и извозом. <...> Имеется в виду, на машине подрабатывать, частным извозом. Неприятно об этом говорить, честно если сказать, но, к сожалению, и это тоже было", - продолжил Путин.

Он утвердительно ответил на уточняющий вопрос, была ли это та самая "Волга", которую он привез из ГДР. "Ну конечно, другой машины у меня не было", - отметил глава государства.

Об автомобилях президента

Ранее Путин уже рассказывал, что, покинув после поражения Анатолия Собчака на выборах мэра Санкт-Петербурга в 1996 году администрацию города, ему работать было особенно негде и он даже думал "в такси подрабатывать", чтобы содержать семью с двумя детьми. Но будущему главе государства тогда предложили переехать в Москву в управделами президента, и он согласился.

Путин - водитель с большим стажем. Ранее он рассказывал, что в студенческие годы ездил на "Запорожце", выигранном матерью в лотерею. Затем он был обладателем "Волги", а во время работы в мэрии Санкт-Петербурга Путин несколько лет ездил на автомобиле Nissan. Работая на высших государственных постах, Путин неоднократно лично опробовал новинки отечественного автопрома, а также сам ездил за рулем авто из своего кортежа, в том числе на "Аурусе". Кроме легковых машин, президент в ряде случаев водит и другую технику - на отдыхе в тайге он не раз управлял вездеходом, на сельхозугодиях садился за руль комбайна, Крымский мост проехал на КамАЗе, а на байк-шоу мотоклуба "Ночные волки" появлялся на мотоцикле "Урал".

В личной же собственности президента уже много лет - две раритетные "Волги" ГАЗ М-21, внедорожник "Нива" и прицеп "Скиф".