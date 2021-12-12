Дагестанские власти будут пресекать бездоговорное потребление газа тепличными хозяйствами

МАХАЧКАЛА, 12 декабря./ТАСС/. Власти в Дагестане будут пресекать бездоговорное потребление газа тепличными хозяйствами. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве энергетики и ЖКХ Дагестана.

В начале декабря не довольные отключением газа владельцы теплиц из дагестанского села Уллубий-аул организовали акцию протеста на федеральной трассе.

"Под руководством врио министра энергетики и ЖКХ региона Ризвана Мурадова сегодня прошло совещание по вопросу газоснабжения тепличных хозяйств. В совещании приняли участие представители ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала", Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по республике, администрации Карабудахкентского района и ассоциации "Теплицы Дагестана". В ходе совещания достигнута договоренность о дальнейшем взаимодействии, направленном на пресечение бездоговорного потребления газа тепличными хозяйствами и действий коррупционного характера со стороны сотрудников газовых служб",- говорится в сообщении ведомства.

Минэнерго и ЖКХ региона предложили проработать возможность упрощения административных процедур для тепличных хозяйств, являющихся добросовестными потребителями, при продлении договорных отношений на поставку газа.