В Приамурье родители отказываются от детей, чтобы поставить их в очередь на жилье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Правоохранители и органы опеки в Амурской области разбираются с выявленными фактами, когда родители отказываются от своих детей, чтобы те, получив статус сироты, могли претендовать на получение жилья от государства. Об этом в воскресенье во время "прямой линии" в эфире ГТРК "Амур" заявил губернатор региона Василий Орлов.

"У нас есть проблема с определением детей детьми-сиротами. Эта проблема сегодня изучается правоохранительными органами, органами опеки. К сожалению, констатируем, что существуют случаи, пока о масштабах я не говорю, но существуют случаи, когда родители специально отказываются от детей и дети остаются проживать в семьях с бабушками, с дедушками только для того, чтобы поставить этих детей в очередь на улучшение жилья", - сказал Орлов.

Он отметил, что в связи с этой недобросовестной схемой очередь на получение жилья, состоящая из детей-сирот, продвигается медленнее.

"В чем здесь проблема? В том, что дети, которые нуждаются в первоочередном порядке в этом жилье - те, кому действительно не на кого опереться, у кого нет родителей, - они, соответственно не могут решить проблему. Очередь двигается меньше, чем хотелось бы. Поэтому эту тему очень внимательно посмотрим, и, я надеюсь, с помощью правоохранителей наведем порядок", - сказал Орлов.

По данным губернатора Амурской области, в 2021 году 382 жителя региона из категории детей-сирот были обеспечены жильем. В 2022 году в бюджете региона заложили средств на приобретение жилья для 457 человек.