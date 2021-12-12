Во Владикавказе начал курсировать новогодний трамвай

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 декабря. /ТАСС/. Новогодний трамвай начал курсировать в воскресенье по Владикавказу, проезд в нем - бесплатный для всех пассажиров. Об этом сообщил ТАСС начальник управления культуры городской администрации Руслан Марзоев.

"С сегодняшнего дня на улицы Владикавказа вышел новогодний трамвай. Праздничный транспорт будет курсировать до 9 января. Исключение составят 31 декабря и 1 января. В салоне трамвая волшебную атмосферу будут поддерживать традиционные новогодние фильмы и мультфильмы, а также горячий чай и мандарины", - сказал он.

Празднично украшенный вагон будет ежедневно начинать свой рейс с остановки перед входом в Центральный парк имени К. Л. Хетагурова на проспекте Мира в 18:00 и делать два круга. Время движения по маршруту составит примерно 75 минут. Конечная остановка также находится на проспекте Мира. В связи с эпидемиологической ситуацией количество мест в вагоне ограничено.