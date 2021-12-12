Противники ковид-паспортов вышли на митинг в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 12 декабря. /ТАСС/. Несколько сотен противников "зеленых паспортов" проводят митинг в Тбилиси. Кадры с демонстрации в прямом эфире транслирует в субботу один из организаторов митинга Звиад Томарадзе на своей странице в Facebook .

"Каждый раз в воскресенье мы собираемся и протестуем против ковид-фашизма. Мы разнесем эту систему до конца. Все, кто сейчас находится дома и может выйти и опротестовать "зеленые паспорта", выходите", - сказал Томарадзе в своем видеообращении.

Митингующие изначально собрались на площади Республики, а затем переместились к зданию правительства. Они считают, что их движение приносит результаты, так как именно из-за их сопротивления глава Минздрава республики Екатерина Тикарадзе 9 декабря заявила о своей отставке. По словам демонстрантов, они периодически будут устраивать акции протеста и не прекратят их, пока правительство не отменит действие "зеленых паспортов".

В Грузии с 1 декабря действуют "зеленые паспорта" для посещения общественных мест. Без таких сертификатов граждане Грузии и иностранцы не смогут попасть в рестораны и кафе, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, развлекательные центры, спортивные объекты, казино, спа-центры, фитнес- залы, гостиницы и на канатные дороги на зимних курортах. Их обладателями становятся граждане республики, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса или сдали ПЦР-тест в течение 72 часов либо экспресс-тест за 24 часа до посещения общественного места. "Зеленым паспортом" смогут пользоваться и те, кто переболел коронавирусом, но без права выезда за рубеж. Нововведение касается и прибывающих в страну туристов.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года. В стране прошло уже несколько волн распространения инфекции. За время пандемии в Грузии выявлено 889 286 случаев заражения (23,85% населения), от осложнений болезни умер 12 731 пациент. В республике с 15 марта идет вакцинация препаратами компаний Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech. По последним данным, оба компонента вакцины получили 1 046 097 человек, что составляет 28,06% населения республики, в которой проживают более 3,7 млн человек.