Около 240 сотрудников ракетно-космической отрасли умерли от ковида за время пандемии

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Более 235 работников ракетно-космической отрасли умерли из-за коронавируса за весь период пандемии. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в воскресенье.

"За весь период пандемии в ракетно-космической отрасли заболело 32 164 сотрудника, в том числе умерло 238 человек", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

По словам главы Роскосмоса, выздоровели 30 568 сотрудников, в настоящий момент на лечении находятся 1 596 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 269,8 млн человек, более 5,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 016 896 случаев заражения, выздоровели 8 741 355 человек, умерли 289 483. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.