В Киеве прошел марш "За права человека" против обязательной вакцинации

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Участники акции протеста "За права человека" против обязательной вакцинации на Украине прошли маршем по центральным улицам Киева. В шествии приняли участие около тысячи человек, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Участники акции в воскресенье днем собрались на Европейской площади Киева, после чего прошли по центральным улицам столицы, завершив шествие в столичном парке Тараса Шевченко. Протестующие держали в руках Конституцию Украины, требовали соблюдать гарантированные права человека. Они также несли государственные флаги, плакаты с надписями "Права человека", "Скажи нет СOVID-геноциду".

Протестующие также выступили против принятия законопроекта о системе общественного здоровья, который, по их словам, предусматривает принудительную вакцинацию и увольнение с работы за отказ от прививки.

Организатором акции выступил лидер движения "Права человека" Остап Стахов, который ранее был взят под стражу по обвинению в попытке под "антивакцинаторскими" лозунгами дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране, но впоследствии отпущен под залог. Организаторы движения анонсировали новые акции протеста у стен Верховной рады.

Ранее подобные митинги прошли в Киеве 3 и 24 ноября. Участники акций обвиняли власть в нарушении конституционных прав, требовали "запретить принудительную медицину", не отстранять от работы тех, кто не вакцинировался, вернуть очное образование для детей и снять карантинные ограничения.

Вакцинацию Украина начала одной из последних в Европе - 24 февраля. В стране используют препараты британско-шведской компании AstraZeneca, американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, а также вакцину американской фирмы Moderna и препарат от компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson. От применения и производства российского препарата "Спутник V" Киев отказался. По состоянию на утро 12 декабря на Украине вакцинировано от коронавируса двумя дозами препарата более 12 млн человек из 41 млн жителей страны. Всего же сделано 26 млн прививок.