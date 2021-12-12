В Якутске впервые представили национальный костюм Байаная - духа леса и покровителя охоты

ЯКУТСК, 12 декабря. /ТАСС/. Шоу-показ образов модельера-дизайнера Августины Филипповой прошел в воскресенье в Якутске, на нем впервые представили образ Байаная - духа леса, покровителя охотничьего и рыболовного промыслов в якутской мифологии, передает корреспондент ТАСС.

Филиппова является членом Союза художников России, заслуженным работником культуры Якутии, заведующей учебно-творческой лаборатории прогрессивных технологий дизайна и декоративно-прикладного искусства Северо-Восточного федерального университета. С 1996 года первой в Якутске работает над созданием современной высокой моды с национальным колоритом в стиле art-fashion.

Сказочное представление нескольких образов частично прошло под открытым небом при температуре около минус 36 градусов. По словам Филипповой, представленные на показе образы будут способствовать сохранению и развитию якутского языка и культуры, позволят не терять связь с предками.

Над костюмом Байаная работали свыше 10 человек, а презентовал его Ньургун Бэчигэн, сыгравший главную роль в историческом фильме о жизни народа саха на рубеже XVI-XVII веков "Тыгын Дархан" (2020) режиссера Никиты Аржакова. Показ прошел в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии" при поддержке Министерства предпринимательства, торговли и туризма республики.