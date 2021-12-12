В Самарской области доля свободных коек для пациентов с ковидом достигла 45%

САМАРА, 12 декабря. /ТАСС/. Доля свободных коек, развернутых в Самарской области для пациентов с коронавирусом, достигла 45%, сообщили ТАСС в Минздраве региона. В середине ноября этот показатель составлял около 30%.

"В медицинских учреждениях Самарской области для пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией, развернуто более 7 тыс. коек, из них порядка 45% от общего количества коек свободно. За последнюю неделю сокращено 269 коек, ранее предназначенных для пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией, производится их подготовка к работе в штатном режиме", - сообщили в министерстве.

В основном койки возвращают к штатной работе в госпиталях, расположенных в центральных районных больницах, а также в крупных медицинских организациях Тольятти и Самары.

В середине ноября доля свободного коечного фонда составляла почти 30%. Максимальное количество коек, развернутых в Самарской области для заболевших коронавирусом, в пиковые дни достигало порядка 8,5 тыс.

Сейчас ситуация с коронавирусом в регионе стабилизируется. Число госпитализаций пациентов с коронавирусом сократилось на 50% по сравнению с пиковыми значениями конца октября. За счет нерабочих дней, введенных в Самарской области досрочно, на 59% также сократилось количество пациентов на амбулаторном лечении. Заболеваемость ОРВИ уменьшилась на 48%, пневмонией - на 41%.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 12 декабря в Самарской области выявили более 189,6 тыс. случаев инфицирования. Медики вылечили порядка 138,7 тыс. пациентов, еще около 5,9 тыс. человек умерли.