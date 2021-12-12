Рекордный снегопад заблокировал авиасообщение в Белграде

БЕЛГРАД, 12 декабря. /ТАСС/. Рекордное количество снега, выпавшее в воскресенье в столице Сербии Белграде, нарушило работу центрального столичного аэропорта Никола Тесла. Согласно данным онлайн-табло, вылеты из Белграда приостановлены с 12:30 (14:30 мск).

Большинство рейсов в Белград также отложены, после 13:00 (15:00 мск) приземлиться смог лишь самолет австрийской авиакомпании Austrian Airlines, следовавший из Вены. В соцсетях появилась информация об отключении электричества в здании аэропорта. Распространяются фотографии заснеженной взлетно-посадочной полосы и занесенных снегом самолетов. Корреспонденту ТАСС не удалось связаться с аэропортом: пресс-служба воздушной гавани не отвечает на звонки, а при попытке переключиться с автоответчика на оператора связь прерывается.

В ночь на воскресенье в Сербии началась метель, которая не прекратилась до сих пор. По оценкам синоптиков, ожидается до 50 см снега в столичном регионе, что является абсолютным рекордом для страны. Обильный мокрый снег привел к многочисленным авариям, под его тяжестью на проезжую часть падают деревья и фонарные столбы. Так, на улице Теодора Драйзера дерево упало на автобус, под тяжестью снега на дорожную часть упал фонарный столб, движение по улице перекрыто. По данным сербских СМИ, упавшее дерево заблокировало в автомобиле пассажира, его извлекают пожарные.

Отменена большая часть автобусных маршрутов в столице. Автолюбители, рискнувшие выехать на дороги, передвигаются по занесенным снегом улицам с минимальной скоростью. Снежные заносы заблокировали пассажирский поезд, следовавший из Пожеги в Лозницу. На выручку пассажирам был отправлен автобус.

Национальное телевидение сообщило, что из-за заносов на дорогах перевернулся автобус, перевозивший женскую юношескую команду по волейболу. В результате аварии пострадали пять человек - четыре спортсменки и тренер. Все они госпитализированы, их жизни ничто не угрожает.

Власти Белграда сообщают, что на очистку улиц от снега брошена вся имеющаяся в наличии спецтехника (свыше 100 единиц). Основные магистрали удается поддерживать в удовлетворительном состоянии, однако на второстепенных дорогах и узких городских улицах движение сильно затруднено.