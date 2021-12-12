Массовая акция протеста против обязательной вакцинации проходит в Праге

ПРАГА, 12 декабря. /ТАСС/. Акция протеста с требованием к властям отметить распоряжение Минздрава Чехии об обязательной вакцинации против коронавируса пенсионеров и представителей определенных профессий проходит в воскресенье в Праге. Согласно данным полиции, в ней принимают участие от четырех для пяти тысяч человек. Организаторы называют в 2,5 раза большую цифру, передает с места с события корреспондент ТАСС.

Акция протеста началась митингом на центральной площади Праги - Вацлавской. Организаторы - активисты из гражданского объединения "Околела собака" - заявили: "Мы не против добровольной вакцинации. Мы только против обязательной вакцинации, которую нам с поддержкой парламента пытается навязать правительство [и.о. премьер-министра Андрея] Бабиша. Это является нарушением основных прав человека и гражданских свобод. Это нарушение конституции Чехии!"

Во время проведения митинга активисты из числа организаторов акции протеста проводили сбор подписей под петицией к властям с требованием отменить обязательную вакцинацию пенсионеров и представителей некоторых профессий. Под документом, как сказал один из них корр. ТАСС, поставили подписи уже более 40 тыс. граждан.

Шествие по центру Праги

Затем участники акции протеста, многие из которых несут в руках государственные флаги Чехии, начали шествие по центральным пражским улицам в направлении дворца правительства страны и Пражского града - резиденции президента республики. Они, в частности, скандируют: "Хотим свободу!", "Нам это уже надоело!", "Бабиша за решетку!", "Не дадим вам наших детей!" и прочее.

Участники акции протеста не реагируют на призывы полиции соблюдать социальную дистанцию и защищать органы дыхания медицинскими масками, как того требуют действующие меры эпидемиологической безопасности на фоне режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Чехии. Тем не менее власти, как заявил журналистам представитель стражей порядка Ян Данэк, не видят оснований, чтобы прерывать протест.

Организаторы акции протеста проинформировали, что она будет прекращена у Пражского града. Очередной массовый митинг против вакцинации они планируют организовать 31 декабря в центре столицы Чехии.

Обязательная вакцинация

Распоряжение Минздрава об обязательной вакцинации от коронавируса пенсионеров и представителей ряда профессий в пятницу было опубликовано в своде законодательных актов Чехии.

Обязательная вакцинация, помимо граждан старше 60 лет, будет распространяться на медиков, сотрудников служб социальной опеки, пожарных, таможенников и полицейских. Распоряжение Минздрава выпущено в связи с ухудшением эпидемической ситуации в Чехии.

Между тем, как отмечают местные СМИ, данное распоряжение может быть вскоре отменено новым правительством, которое по результатам состоявшихся в республике 8 и 9 октября парламентских выборов в середине декабря намерен назначить президент Чехии Милош Земан. Представители будущих властей уже раскритиковали данный документ. Борьбу с ковидом они намерены вести ужесточением административных санкций к нарушителям действующих в стране мер эпидемиологической безопасности.