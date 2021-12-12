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В Чегеме открыли скульптурный ансамбль в память об Алиме Кешокове и Кайсыне Кулиеве

Центральная часть города также преобразилась

МАХАЧКАЛА, 12 декабря./ТАСС/. Скульптурный ансамбль в память о выходцах из Чегемского района - народных поэтах Кабардино-Балкарии Алиме Кешокове и Кайсыне Кулиеве - открыли в воскресенье в Чегеме. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава региона Казбек Коков.

"Сегодня в Чегеме вместе с жителями города открыли скульптурный ансамбль в память о выдающихся выходцах Чегемского района, народных поэтах Кабардино-Балкарии Алиме Кешокове и Кайсыне Кулиеве. Дружба двух наших великих земляков, ставшая олицетворением единства народов Кабардино-Балкарии, их любовь к людям, своей Родине, их творческое наследие всегда будут являться ярким примером для подрастающих поколений. Открытие состоялось в новом Чегем-парке", - написал Коков.

По словам руководителя региона, проект создания композиции признали лучшим на всероссийском конкурсе в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

"В центральной части Чегема обновили тротуары, устроили уличное освещение, высадили деревья. Расширили площадь перед Дворцом культуры для проведения массовых мероприятий, обустроили выставочные, спортивные и детские игровые площадки. Есть прогулочные места и велосипедная дорожка",- добавил Коков.

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РоссияСеверный КавказКабардино-Балкария
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