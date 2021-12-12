Дни культуры Ингушетии пройдут в 2022 году в Свердловской области, Крыму и Севастополе

МАГАС, 12 декабря. /ТАСС/. Дни культуры Ингушетии, приуроченные к 30-летнему юбилею республики, в 2022 году пройдут в Свердловской области, Крыму и Севастополе. В рамках мероприятий организуют мастер-классы национальных танцев и кухни, говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

"В следующем году мастер-классы народного танца, кулинарии и лекции по изготовлению изделий из рыбьей кожи включены в программу Дней культуры Ингушетии в Свердловской области в связи с 30-летием республики. Помимо этого, в Крыму и Севастополе планируются аналогичные мероприятия", - говорится в сообщении.

"Также в рамках развития туризма и культуры планируется реализовать проект "Душа ингуша", который покажет не только красоту гор и региона, но и расскажет о его жителях, ингушской культуре и традициях. Ингушетия - "жемчужина Кавказа", некая центральная точка развития, а ингуши - уникальная нация, невероятно добрые и приветливые люди, и мы хотим побольше рассказать о них, про регион и его историю, словом, открыть завесу жизни в нем", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в 2022 году планируется проведение восстановительных работ в самом древнем в России христианском храме Тхаба-Ерды, а также других памятников культурного наследия, которые располагаются на территории Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника.