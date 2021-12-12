В Калмыкии планируют создать Центр по разведению краснокнижной дрофы

ЭЛИСТА, 12 декабря. /ТАСС/. Центр по разведению дрофы могут создать в Калмыкии, где для обитания краснокнижной птицы существуют подходящие климатические условия, сообщил в воскресенье на своей странице в Instagram глава республики Бату Хасиков.

"В Калмыкию прибыли специалисты Международного фонда охраны дрофы. Представители Фонда уверены, что в республике прекрасные условия для проживания дрофы в диких условиях - в природе она обитает в пустынях и полупустынях. Для Калмыкии это особенно значимо, мы стремимся превратить наш регион в популярную точку для экологического туризма и у нас может быть создан Центр по разведению дрофы", - написал он.

Глава региона отметил, что подобный проект станет хорошим вкладом в экологическую миссию Министерства природных ресурсов и экологии России, Федерального агентства по туризму, Агентства стратегических инициатив и Фонда РК-Инвестиции.

"Вместе продолжаем заботиться об окружающей среде и природе нашей страны и родной республики", - добавил Хасиков.

Дрофа, или дудак - крупная птица семейства дрофиных, которая обитает главным образом в степных и полупустынных районах Евразии, местами встречается на открытых пространствах более северных широт. В XIX веке эта птица в России считалась популярным объектом охоты, в XX веке дрофа стала очень редким, исчезающим в дикой природе видом. Сейчас дрофа находится под охраной Красной книги Международного союза охраны природы, Красных книг всех стран, где она обитает, и различных международных конвенций. Несколько проектов направлены на сохранение и реинтродукцию вида в места, где он исчез ранее. Основные причины вымирания связаны с деятельностью человека - неконтролируемая охота, использование сельскохозяйственной механизированной техники, изменение ландшафтов.