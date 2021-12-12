В Эйлате стартовал финал конкурса "Мисс Вселенная"

ЭЙЛАТ /Израиль/, 12 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. 70-й международный конкурс "Мисс Вселенная" (Miss Universe), который впервые в истории проводится в Израиле, стартовал в воскресенье в Эйлате на побережье Красного моря. Он проходит в специальном павильоне на закрытой территории эйлатского порта, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Это большое международное событие. Во время пандемии нас выбрали как [государство], которое может провести подобное мероприятие, так как мы зеленая страна (по уровню вакцинации и заболеваемости - прим. ТАСС). Здесь (внутри Израиля - прим. ТАСС) все работает (благодаря высокому уровню вакцинации населения - прим. ТАСС) как и прежде, мы не ощущаем практически пандемии. Мы действительно просчитываем риски, и да, наши границы, может быть, часто закрываются, что может быть неприятно как для туристов, так и для самих израильтян, но внутри [страны] все работает. Поэтому нас выбрали как ту страну, которая может провести этот конкурс", - рассказал корр. ТАСС на финале "Мисс Вселенная" министр туризма Израиля Йоэль Развозов.