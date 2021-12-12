Эксперт: Саакашвили нуждается в психоневрологической реабилитации за рубежом

ТБИЛИСИ, 12 декабря. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили нуждается в психонервной реабилитации за рубежом. Об этом в воскресенье сообщил журналистам невролог Отар Тоидзе, который входит в консилиум врачей, созданный при омбудсмене Грузии.

"Его [Саакашвили] неврологический статус является ведущим в его заболевании. Стабильными проблемами являются проблемы с передвижением, координацией, изменчивость характера. Однако это не выходит за нормативные рамки. Сейчас он нуждается в основном в специальной реабилитации. Это мы называем нейрореабилитацией и психонервной реабилитацией, возможность которой в Грузии мы не нашли", - сказал Тоидзе, добавив, что Саакашвили нуждается в лечении в специальном учреждении, которого в Грузии нет.

Консилиум врачей, сформированный при омбудсмене Грузии, осмотрел Саакашвили в воскресенье вечером. Родные и близкие бывшего президента неоднократно заявляли, что экс-глава государства находится в подавленном состоянии. Кроме того, руководитель реабилитационного центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что ему вводили большие дозы психотропных препаратов.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. Еще дела о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании "Имеди" и растрате госсредств в размере около 9 млн лари (более $2,9 млн) находятся на стадии рассмотрения.

Бывший президент попал в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, проходивших в стране в начале октября, после чего был задержан и помещен в тюрьму. 20 октября Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы. Следствие утверждает, что он прибыл в страну 28 сентября в грузовике с молочной продукцией с Украины. По этому делу Саакашвили грозит до пяти лет лишения свободы.

Бывший грузинский лидер в тюрьме объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. 20 ноября его доставили в военный госпиталь Гори из тюремной больницы на окраине Тбилиси, куда он был помещен 8 ноября. На данный момент Саакашвили не голодает и проходит курс лечения в больнице.