Минздрав Бразилии восстановил данные о вакцинации от коронавируса после хакерской атаки

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 декабря. /ТАСС/. Данные о вакцинации жителей Бразилии от коронавирусной инфекции восстановлены после того, как информационные системы Минздрава вышли из строя в результате хакерской атаки. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ведомства.

"Министерство здравоохранения сообщает, что процесс восстановления данных о бразильцах, привитых от COVID-19, был завершен без потери информации. Все данные были успешно восстановлены", - сообщается в Twitter Минздрава. Доступ к сайту со статистическими данными по вакцинации в Бразилии восстановлен. Как следует из опубликованных там сведений, почти 140 млн жителей страны полностью привиты от коронавирусной инфекции.

"В настоящее время министерство работает над тем, чтобы как можно скорее восстановить системы регистрации и выдачи свидетельств о вакцинации", - добавляет пресс-служба.

Информационная система Минздрава Бразилии вышла из строя в ночь на пятницу в результате хакерской атаки. В частности, пропал доступ к сайту ведомства, а также к открытым информационным сервисам с данными о заболеваемости и смертности от COVID-19, вакцинации, услугах по формированию и проверке прививочных сертификатов. В ведомстве назвали ущерб серьезным, однако заявили, что удаленные из сети данные не будут потеряны, поскольку в Минздраве есть их резервная копия.