Школьника из Челябинской области признали победителем конкурса "Ученик года - 2021"

УЛЬЯНОВСК, 12 декабря. /ТАСС/. Победителем всероссийского конкурса "Ученик года - 2021", итоги которого подвели в Ульяновске в воскресенье вечером, стал ученик 11-го класса средней общеобразовательной школы №3 Троицка Челябинской области Кирилл Вагапов.

После объявления результатов Кирилл обратился к зрителям. "Я хочу позвонить маме. Вот прямо сейчас. Я думаю, вы будете не против". Зал ответил одобрительным гулом. "Мама, здравствуй. <…> Я сейчас стою на сцене, фамилию назвали - Вагапов. Говорят, что ученик года", - сказал победитель, поставив звонок на громкую связь.

Лауреатами конкурса также стали ученица 11-го класса лицея №1 им. М.В. Карамаева из Горно-Алтайска Алина Клейменова и ученик 11-го класса гимназии №30 из Иванова, чемпион мира по чтению вслух Александр Малый. Кроме того, объявили победителей в специальных номинациях. Так, в номинации "Общественник года" победила Анастасия Волкова из Татарстана, в номинации "Интеллектуал года" - Данила Поддубский из Тамбовской области. Лучшей творческой личностью года стала Любовь Ермакова из Ханты-Мансийского автономного округа, лидером года признали Александра Гилязова из Челябинской области. Звание "Мастер IT года" получила представительница Рязанской области София Захарова.

Конкурс в 2021 году проводится при информационной поддержке Росмолодежи и реализуется в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования.

Как сообщил журналистам в кулуарах церемонии награждения председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий, ко Дню конституции, который празднуется 12 декабря, приурочили одно из конкурсных заданий. "Некой такой предтечей следующего года, который в нашей стране объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов, является то, что именно сегодня прошло это состязание, и мы еще дополнительно смогли подтвердить компетенции и знания ребятами своей малой родины", - сказал он.

Всероссийский конкурс обучающихся общеобразовательных организаций "Ученик года" - это конкурс, стимулирующий общественную, творческую и познавательную активность, выявление и поощрение наиболее активных и творческих обучающихся. Участниками конкурса являются ученики 9-11-х классов общеобразовательных организаций России.