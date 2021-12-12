На фестивале Coffee Feast в Грозном выбрали лучших бариста и самого стильного кота

ГРОЗНЫЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Конкурсы по определению лучших бариста и самого стильного кота прошли в Грозном в рамках третьего фестиваля Coffee Feast.

"Если проводить такие фестивали регулярно, то туристы, которые приезжают в России, на Северный Кавказ в частности, могут включать его в будущем в свой календарь для посещения региона. Во-вторых, благодаря фестивалям растет культура гастрономии, в данном случае кофе", - сказал ТАСС министр по туризму региона Муслим Байтазиев.

Лучшим бариста в номинации "классика" стал Саид Дамбаев, в номинации "альтернатива" - Абудулазим Амриев.

В конкурсе "Самый стильный кот" участвовали 27 животных. Хозяева придумали для своих питомцев самые разные образы, от национальных костюмов до сказочных персонажей. По итогам смотра, первое место занял кот по имени Риччи, который представил жюри самый современный стиль.

Участников и гостей фестиваля также ждала насыщенная программа с разнообразными кофейными напитками, мастер-классами от ведущих бариста и выступлениями популярных музыкантов.

Это не единственный гастрономический фестиваль, который проходит в Грозном. Туристы ежегодно приезжают в регион на "Шашлык-машлык", где можно отведать блюда национальной кухни, познакомиться с работами народных умельцев, а также "Хонк фест" - праздник черемши с конкурсами по самой быстрой очистке черемши и самому быстрому поеданию блюда из черемши.