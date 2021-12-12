Умер мексиканский певец Висенте Фернандес

ТАСС, 12 декабря. Мексиканский певец Висенте Фернандес, исполнитель народной музыки в стиле "ранчера", умер в воскресенье в возрасте 81 года. Сообщение об этом опубликовано в воскресенье на его официальной странице в Instagram.

"С большим сожалением сообщаем о его смерти в воскресенье, 12 декабря, в 06:15 (15:15 мск)", - говорится в сообщении.

Причина смерти исполнителя не называется, однако, по данным интернет-портала Infobae, он был госпитализирован в августе после падения. 1 декабря певец был переведен в реанимацию, 9 декабря его состояние ухудшилось.

Фернандес стал известен в середине 1960-х годов. За свою карьеру он записал более 100 альбомов и продал более 70 млн пластинок. Его творчество было отмечено рядом наград. В частности, он был удостоен трех премий Grammy, девяти премий Latin Grammy Awards, а также 14 наград Lo Nuestro. В 1998 году Фернандес получил звезду на "Аллее славы" в Голливуде. Кроме того, певец снимался в кино: он принял участие по меньшей мере в 30 фильмах.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования родным, близким и поклонникам исполнителя.