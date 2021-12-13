Туристы со "Спутником V" получат в Израиле сертификат по электронной почте

ЭЙЛАТ /Израиль/, 13 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Иностранные туристы, привитые вакциной "Спутник V", после положительного результата серологического теста на антитела смогут получить в Израиле зеленый сертификат. Об этом сообщил корр. ТАСС министр туризма еврейского государства Йоэль Развозов на проходящем в ночь с воскресенья на понедельник в Эйлате финале международного конкурса "Мисс Вселенная" (Miss Universe, "Мисс Юниверс").

"По [туристам, привитым вакциной] "Спутник V", практически механизм уже утвержден. Туристы из РФ будут делать серологические тесты в лабораториях в России, которые мы укажем как государство, и те, кто привит "Спутником V" в последние полгода, и у кого есть негативный ПЦР-тест и серологический тест, показывающий, что у них есть достаточно антител, смогут посещать Израиль, получив [израильский] "зеленый сертификат" по электронной почте", - сказал министр. Вместе с тем, отметил Развозов, пока Израиль "отсрочил на десять дней" до 23 декабря снятие запрета на въезд иностранцев. "Пока каждый раз дата меняется в зависимости от эпидемиологической ситуации не только в Израиле, а в мире. Мы следим за ситуацией, будет, скорее всего, все больше и больше красных стран (посещение которых запрещено израильтянам из-за ситуации с распространением коронавируса - прим. ТАСС), но мы держим руку на пульсе", - добавил он.

С марта 2020 года по ноябрь 2021 года Израиль был закрыт для иностранцев. Въезд в страну был возможен только для возвращающихся израильтян, либо иностранных граждан, получивших специальное разрешение у властей. С мая в рамках пилотной программы в страну были допущены организованные иностранные туристические группы, полностью привитые одобренными в США препаратами, а с 1 ноября Израиль открыл границы для привитых не более шести месяцев назад утвержденными ВОЗ препаратами иностранных туристов при соблюдении ряда условий по числу полученных вакцин и бустеров. 15 ноября Израиль официально признал российскую вакцину "Спутник V", открытие границ еврейского государства для российских туристов было запланировано на 1 декабря.

Однако, 29 ноября Израиль вновь закрыл границы для иностранных граждан на две недели и ввел обязательную изоляцию для возвращающихся израильтян в соответствии с предписанием правительственной комиссии по коронавирусу из-за распространения омикрон-штамма. 9 декабря израильские власти приняли решение продлить по меньшей мере до 23 декабря все введенные с 29 ноября ограничения на работу аэропорта Бен Гурион, включая запрет на въезд иностранцев и обязательную изоляцию возвращающихся израильтян.

26 ноября власти Израиля приняли решение внести 50 африканских стран в красный список государств, посещение которых для израильтян запрещено без специального разрешения. Государственное израильское радио "Кан" сообщает, что в ближайшие 48 часов Минздрав Израиля намерен объявить красными Великобританию и Данию из-за высоких темпов распространения нового штамма.