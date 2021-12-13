Жителей европейской части России ожидает теплая неделя

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Погода на всей европейской территории России будет теплой и очень теплой в течение недели. Это будет связано с метеорологическим явлением, которое "перекрывает север" и не позволяет холодным воздушным массам вторгаться, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В течение всей недели на европейской территории России будет теплая и даже очень теплая погода. В Северо-Западном федеральном округе температура будет выше нормы на 7-8 градусов в четверг-пятницу. На юге, в Краснодарском крае, Ростовской области, самая теплая погода будет в начале недели. В понедельник и вторник температура там будет выше нормы на 4-6 градусов" - сообщил он.

По словам Вильфанда, в регионах Поволжья, а также в Рязанской, Владимирской областях температура будет выше нормы на 8-9 градусов к концу недели.

"Почему мы не ожидаем вторжения холода? Синоптики говорят: "Север перекрыт". Это значит, что в северных широтах около 60 параллели и выше с запада идет восточный перенос. Он настолько выражен, что не позволяет вторгаться холодным воздушным массам с севера. Поэтому какой бы холод не скапливался в Северном Ледовитом океане, он не сможет прорваться в течение недели на европейскую часть страны. На этой неделе "север перекрыт", холодной погоды не будет", - пояснил он.