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Пандемия COVID-19
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Володин заявил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения

По словам спикера Госдумы, это результат диалога с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан
Спикер Госдумы Вячеслав Володин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения Госдумы. Об этом в понедельник в своем Telegram-канале сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

"Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения", - написал он, уточнив, что это "результат диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан".

"В понедельник на Совете Государственной думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта", - добавил Володин.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПандемия COVID-19
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