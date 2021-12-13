Володин заявил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения Госдумы. Об этом в понедельник в своем Telegram-канале сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

"Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения", - написал он, уточнив, что это "результат диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан".

"В понедельник на Совете Государственной думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта", - добавил Володин.