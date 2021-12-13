Президент ЮАР заразился коронавирусом

ТАСС, 13 декабря. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат, и ушел на самоизоляцию. Об этом сообщается в воскресенье на официальном Twitter канцелярии президента.

"Президент получает лечение от незначительных симптомов COVID-19 после положительного результата теста на коронавирусную инфекцию", - говорится в заявлении. Сирил Рамапоса чувствует себя хорошо, он находится на самоизоляции в Кейптауне и передал свои полномочия вице-президенту страны Дэвиду Мабузе на предстоящую неделю.

В ведомстве также отметили, что президент назвал свою болезнь "предостережением" для всех граждан страны, напоминающим о необходимости вакцинации.

Как сообщается, президент ЮАР в среду, 8 декабря, вернулся из поездки по странам Западной Африки. Все тесты на коронавирус, которые он и члены делегации сдавали в течение визитов, были отрицательными.