Толстой заявил, что работа по законопроекту о QR-кодах в общественных местах продолжается

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил о продолжении работы по законопроекту о QR-кодах в общественных местах. Об этом он написал в своем Telegram-канале в понедельник.

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"Работа по первому законопроекту продолжается, вопросов по-прежнему много", - написал Толстой.

Он также прокомментировал снятие с рассмотрения Госдумы законопроекта о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах. "В диалоге рождается истина. Рад, что мнение большинства жителей нашей страны было услышано: нельзя подобные решения принимать в спешке и без широкого общественного обсуждения", - отметил вице-спикер Госдумы.

В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения палаты. Спикер также напомнил, что президент страны Владимир Путин в конце прошлой недели указал на недопустимость опрометчивых решений.