Вильфанд предупредил об аномальном потеплении в Москве с 13 декабря

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве начнет расти с понедельника. К концу рабочей недели столбики термометров будут подниматься до 2-3 градусов тепла, что на шесть градусов выше климатической нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода в Москве радикально меняется. Уже в понедельник температурный фон будет выше нормы примерно на 1-2 градуса, а к концу рабочей недели - на шесть градусов", - сказал он.

В понедельник и вторник погода прогнозируется еще морозная - дневная температура будет в диапазоне 1-3 градуса мороза. В четверг начнется оттепель. "В среду температура будет уже около нуля градусов, а в четверг - переход через ноль градусов. Будет от минус двух до плюс двух градусов. Погода будет теплой", - отметил Вильфанд.

По данным Гидрометцентра, в пятницу днем ожидается 2 градуса мороза - 3 градуса тепла, в субботу - 4 градуса мороза - 1 градус тепла.