В Хабаровском крае закрыли два аэропорта из-за снегопада

ХАБАРОВСК, 13 декабря. /ТАСС/. Аэропорты Советской Гавани и Николаевска-на-Амуре закрыты в Хабаровском крае из-за прошедшего снегопада. В хабаровском аэропорту задерживается несколько рейсов по этим и другим направлениям, сообщается в Telegram-канале воздушной гавани краевого центра.

"<...> аэропорт Советской Гавани <...> до 12:00 в связи с расчисткой взлетно-посадочной полосы. По той же причине до 15:00 закрыт аэропорт Николаевска-на-Амуре", - говорится в сообщении.

Также в связи с расчисткой полосы закрыт аэропорт поселка Шахтерск на Сахалине. По метеоусловиям аэропортов назначения задерживаются рейсы из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре, в Советскую Гавань, в Богородское, в город Оха на Сахалине.

Сообщается также, что накануне самолету, вылетевшему из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский, пришлось вернуться обратно из-за плохой погоды на Камчатке. В настоящее время воздушное судно отправляется в аэропорт назначения.