Минобороны России поможет восстановить в Сирии церковь с 1 700-летней историей

ШАКРА /Сирия/, 13 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны РФ включилось в процесс реконструкции церкви в городе Шакра провинции Дераа, которая была почти полностью разрушена боевиками. Как сообщил журналистам настоятель церкви Благодатной девы Марии Машур Аль Эмханна, самым старым камням в основании объекта около 1 700 лет.

"Отдельным частям церкви около 1 500, а самым старым камням 1 700 лет. Мы также знаем, что еще до рождения Иисуса на этом месте было место для молитв, люди собирались тут и молились. То есть, это место тысячелетиями было священным <…>. Службы в этой церкви проходили до самого начала войны. И только в 2013 году все прекратилось", - сказал настоятель.

По его словам, во время боевых действий в Дераа на церковь падали снаряды, а потом сюда пришли боевики и разграбили ее. После освобождения района состоятельные жители города выделили средства на восстановление объекта, а теперь к работам подключились и российские военные.

"В октябре мы обследовали этот населенный пункт, увидели, что в Шакре имеется вот такой интересный объект - церковь - и решили помочь отремонтировать в рамках второго этапа постконфликтного урегулирования. <…> Мы привезли сюда восемь кубометров карельской сосны и пять тонн цемента. Сейчас контролируем ход выполнения работ", - сообщил офицер по контролю второго этапа постконфликтного урегулирования Андрей Котенок.

Он отметил, что в настоящее время почти восстановлен купол церкви, работы по ее реконструкции продолжаются. Восстановление нормальной жизни в провинции Дераа идет под наблюдением группы контроля постконфликтного урегулирования Центра примирения враждующих сторон. В настоящее время идет реализация второго этапа постконфликтного урегулирования. Процесс окончательного примирения в провинции Дераа начался три месяца назад.

В октябре завершилась реализация соглашения об урегулировании гражданского статуса бывших сторонников оппозиции в южной провинции Дераа. Там властями были амнистированы свыше 7,5 тыс. членов оппозиционных формирований, которые прошли проверку в правоохранительных органах на предмет возможной причастности к террористической деятельности. В настоящее время в южных районах страны возобновили работу госучреждения, больницы и школы. Налаживается электро- и водоснабжение населенных пунктов, транспортное сообщение, восстанавливаются телекоммуникации.