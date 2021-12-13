В Благовещенске объяснили пониженное давление в водопроводной сети

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Шуга на реке Амур повлияла на водоснабжение в Благовещенске, в водопроводной сети снижено давление, сообщила в понедельник пресс-служба "Амурских коммунальных систем".

"Из-за аномального тепла в Благовещенске, на реке Амур, не встал лед. Водоприемные оголовки водозабора "Амурский" не могут в полном объеме принимать ресурс. В реке низкий уровень воды. В воскресенье во второй половине дня снизилось давление в водопроводной сети города Благовещенска", - говорится в сообщении.

По информации специалистов после того, как лед встанет, вода пойдет чистая, водозабор возобновит работу в полном объеме.

В ноябре и в декабре в Амурской области установилась аномально теплая погода. Потепление принес западный циклон.