Власти Аргентины введут санитарный пропуск для посещения массовых мероприятий

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 декабря. /ТАСС/. Жители Аргентины вскоре должны будут демонстрировать сертификат о полностью пройденной вакцинации от коронавируса для посещения массовых мероприятий и дискотек. Об этом сообщило в воскресенье министерство здравоохранения республики.

"Подтверждение прохождения полной вакцинации от COVID-19 будет требоваться с 1 января от всех лиц старше 13 лет для деятельности, представляющей наибольший эпидемиологический риск", - говорится в сообщении.

Как уточнило ведомство, под ограничения попадут массовые мероприятия с участием более 1 000 человек, дискотеки и групповые туристические поездки. Региональные власти смогут расширить список заведений, для посещения которых будет требоваться санитарный пропуск. Как сообщил Минздрав, для подтверждения вакцинации будет использоваться мобильное приложение, в котором станут автоматически отображаться данные о сделанных прививках.

Сейчас для посещения массовых мероприятий и дискотек жителям достаточно подтвердить, что они сделали хотя бы одну прививку. При помощи нового санитарного пропуска власти Аргентины надеются мотивировать жителей страны, которые получили только одну дозу вакцины или не сделали ни одной прививки, пройти полную вакцинацию.

В целом в Аргентине, население которой составляет 45,8 млн человек, с начала пандемии как минимум одну прививку сделали более 37,2 млн человек, полностью вакцинированы около 31 млн. От коронавируса в республике вакцинируют не только совершеннолетних, но и детей старше трех лет. С начала пандемии в Аргентине коронавирусом заразились 5,35 млн человек, умерли 116,7 тыс. заболевших.