На территории всей Южной Кореи начал действовать режим санитарных пропусков

СЕУЛ, 13 декабря. /ТАСС/. Усиленные карантинные меры вступили в действие в понедельник на всей территории Республики Корея в условиях дальнейшего распространения коронавируса. Об этом сообщило правительство страны.

Теперь для входа в большинство публичных заведений, включая предприятия общественного питания, необходимо предъявить доказательство вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста в виде QR-кода. В соответствии с ужесточенными правилами социального дистанцирования, введенными в действие на прошлой неделе, в частных встречах могут участвовать не более шести человек в столичном регионе, в остальных районах страны - не более восьми.

За нарушение карантинных ограничений предусмотрены штрафы в размере 100 тыс. вон ($80) для физических лиц и 1,5 млн вон ($1 300) для юридических лиц. В случае повторного нарушения юридические лица могут быть оштрафованы на 3 млн вон ($2 600). При этом посещение ресторанов в одиночку разрешено даже непривитым гражданам.

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за 12 декабря в стране зарегистрированы 5 817 новых случаев заражения коронавирусом. Впервые за последние шесть дней их число оказалось менее 6 тыс., однако медики связывают это исключительно с сокращением объемов тестирования в выходные дни.

За сутки подтверждены еще 24 случая заражения омикрон-штаммом, в результате чего их общее число увеличилось до 114. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, за день в стране умерли 40 человек. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 293, коэффициент смертности - 0,82%.