Новосибирские власти планируют ввести обязательную вакцинацию работников старше 60 лет

НОВОСИБИРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Обязательную вакцинацию от COVID-19 работающих жителей 60 лет и старше планируют ввести в Новосибирской области на этой неделе. Об этом сообщил на оперативном совещании правительства региона руководитель территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

"В связи с тем, что у нас жители 60 лет и старше относятся к контингентам риска - самая наибольшая заболеваемость по интенсивному показателю в данной возрастной группе. Кроме того, мы отмечаем и высокую летальность, поэтому на этой неделе будет вноситься дополнение в постановление главного санитарного врача Новосибирской области об иммунизации данной категории работающих по эпидпоказаниям", - сказал он.

В Новосибирской области, где ежедневно COVID-19 подтверждается у более 350 человек, введена обязательная вакцинация работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финорганизаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Прививаться от коронавируса обязали также курьеров и работников гостиниц. Действует система QR-кодов при посещении массовых мероприятий.

По данным оперативного штаба, в регионе зарегистрировано 87 477 случаев коронавируса (+385 за сутки), в том числе у 9 558 детей. 59 237 пациентов полностью выздоровели (+100 за сутки).