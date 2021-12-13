В новосибирские парикмахерские и салоны красоты будут пускать по сертификату о вакцинации

НОВОСИБИРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал предложения регионального управления Роспотребнадзора о включении парикмахерских, салонов красоты, а также массажных, косметических и спа-салонов в число организаций, посещение которых будет возможно только после предъявления сертификата о вакцинации от COVID-19 или справки о перенесенном заболевании в течение шести месяцев. Кроме этого, в регионе будет приостановлена работа детских развлекательных центров во время зимних каникул, сообщил Травников на оперативном совещании правительства в понедельник.

"Предложения, насколько я знаю, уже обсуждались на оперативном штабе, они поддержаны. Что касается новых ограничений - мы считаем это необходимо сделать, единственное, чтобы у людей было время подготовиться, решение примем сегодня с вступлением в силу новых ограничений с 20 декабря. То есть неделю на подготовку", - пояснил губернатор.

Он добавил, что считает необходимым остановить работу детских развлекательных центров и комнат в период зимних каникул для того, чтобы не допускать скученность детей в малых помещениях, где сложно обеспечить меры санитарной безопасности на фоне роста заболеваемости детей COVID-19. Также Травников поручил разработать меры поддержки для организаций, которые полностью прекратят свою работу.

"У нас сфера общепита уже месяц работает в режиме контроля доступа с QR-кодами. Несмотря на все опасения, страхи, которые в начале были, отрасль нормально освоила этот инструмент. И с учетом того, что наши рестораны и кафе стали фактически COVID-free, я предлагаю одновременно снять ограничения по заполняемости залов кафе и ресторанов, в том числе в расстановке столов и посадочных мест", - уточнил глава региона.

В свою очередь руководитель территориального Роспотребнадзора Александр Щербатов отметил, что в Новосибирской области сохраняется сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекции. За неделю этот показатель снизился только на 1%.

С 12 октября введена обязательная вакцинация работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финорганизаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях. С 10 ноября прививаться от коронавируса в регионе обязали также курьеров и работников гостиниц. С 30 октября действует система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от ковида, при посещении массовых мероприятий. С 12 ноября предъявить код нужно и для посещения ресторанов и кафе, а также баз отдыха и санаториев. По данным оперативного штаба на утро 12 декабря, в регионе зарегистрировано 87 477 случаев коронавируса (+385 за сутки), в том числе у 9 558 детей. 59 237 пациентов полностью выздоровели (+100 за сутки).