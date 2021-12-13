Иероглиф "золото" стал в Японии символом 2021 года

ТОКИО, 13 декабря. /ТАСС/. Иероглиф "кин" ("золото") в понедельник избран в Японии символом уходящего 2021 года. За такое решение проголосовало больше всего жителей страны, принявших участие в традиционном общенациональном опросе. Выбор этого иероглифа связан с рекордным количеством золотых медалей, которые японские спортсмены завоевали на состоявшейся нынешним летом токийской Олимпиаде.

Знак года на листе рисовой бумаги размером 130 на 150 сантиметров начертал в прямом эфире национального телевидения 81-летний монах Сэйхан Мори, настоятель основанного в конце VIII века н.э. буддистского "Храма чистой воды" в древней столице страны Киото. Он ежегодно делает такие каллиграфические росчерки, используя для этого массивную кисть длиной 33 сантиметра. Сама церемония перед камерами всех ведущих телекомпаний страны проходила во дворе храма, где этот лист будет выставлен до последней минуты нынешнего года.

"После этого он будет перемещен в музей при храме, где хранятся такие же реликвии прошлых лет, - рассказал ТАСС сотрудник Японской федерации проверки иероглифических знаний, которая проводит конкурсы на определение знака года. - Свои варианты в ходе голосования предлагают все желающие, и побеждает иероглиф, получивший наибольшую поддержку. Ящики для голосования мы устанавливаем в книжных магазинах, можно также использовать наш интернет-сайт. Некоторые компании и организации проводят голосование среди своих сотрудников, а нам присылают обобщенные результаты".

Определение символа года проводится с 1995 года. В нынешнем году, как сообщили ТАСС в оргкомитете конкурса, в голосовании приняли участие почти 224 тыс. человек.

В 2020 году символом года был избран иероглиф "тесный", поскольку во время вспышки коронавируса со всех сторон звучали призывы избегать тесных, плохо проветриваемых и заполненных людьми помещений, где повышается риск заражения.