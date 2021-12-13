На Сахалине из-за метели произошла задержка авиарейсов

ТАСС, 13 декабря. Вылеты самолетов задерживаются в Сахалинской области из-за метели, сообщил в понедельник глава области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

"Отменили авиарейсы в Александровск-Сахалинский, Шахтерск и Южно-Курильск. Задерживается рейс в Москву", - написал Лимаренко.

Во власти циклона оказались 13 районов Сахалинской области. Удар пришелся по югу и центру Сахалина. По словам губернатора, что шквалистый ветер с порывами до 24 м/м зафиксирован на побережье, в т. ч. в Южно-Сахалинске. "Дорожные службы работают в усиленном режиме. Перебоев с электричеством на островах нет. К ночи во власти циклона окажутся центральные и южные Курильские острова. Все силы и средства для борьбы с последствиями циклона мобилизованы, ситуация на моем личном контроле", - отметил Лимаренко.

На Сахалине распространено экстренное предупреждение в связи с опасным волнением у охотоморского побережья острова Итуруп (южная группа Курильских островов), сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Спасатели рекомендуют не выходить в море на маломерных судах и держаться на безопасном расстоянии от берега. Из-за ухудшившихся метеоусловий в Татарском проливе закрыта паромная переправа Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалин), связывающая остров с материком.

В Южно-Сахалинске сейчас идет снег. По данным администрации города, на уборке и вывозе снега работают свыше 100 единиц техники. Образовательные учреждения областного центра работают, занятия второй смены в школах не отменялись.